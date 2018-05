Der Startschuss für den Bau des neuen Fernwärme-Heizwerks der Energie Burgenland ist gefallen. Die Anlage dient ausschließlich der Erzeugung von Wärme für Oberwart. „Die Anlage garantiert eine effiziente Herstellung von Fernwärme, dabei werden Hackschnitzel mit einem sehr hohem Wirkungsgrad in Wärme umgewandelt“, sagt Energie Burgenland Biomasse Geschäftsführer Wolfgang Trimmel. Der burgenländische Energieversorger will Biomasse mittelfristig nur noch für die Erzeugung von Fernwärme einsetzen.

Wolfgang Trimmel und Klaus Maras, Geschäftsführer Energie Burgenland Biomasse GmbH & Co KG. | BVZ, Maria Hollunder/zVG

Im Rahmen des Smart-City-Projekts Oberwart ist vorgesehen, in das Fernwärme-Heizwerk eine Power-to-heat-Anlage zu installieren. Diese soll Flexibilitäten nutzen und im Sinne der Sektorkopplung überschüssigen Strom aus erneuerbaren Erzeugungsanlagen, wie etwa Windkraft, in Wärme umwandeln. Diese Wärme kann in einem 200.000 Liter großen Puffer zwischengespeichert werden. Mit der maximal zur Verfügung stehenden Speichermenge könnte ein neues Einfamilienhaus für rund sechs Monate mit Wärme versorgt werden.

Viele öffentliche Einrichtungen wie das Krankenhaus, das Einkaufszentrum sowie sämtliche Schulen werden bereits mit Fernwärme versorgt. Auch private Gebäude und Haushalte können an das Fernwärmenetz angeschlossen werden, aus diesem Grund wird das Fernwärmenetz laufend erweitert und ausgebaut.

Das neue Heizwerk in Oberwart verfügt über einen fünf Megawatt Biomassekessel, eine 350 Kilowatt Power-to-heat-Anlage und einen sechs Megawatt Notkessel. Die Fertigstellung ist bis Herbst 2018 geplant.