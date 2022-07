Bei Umleitung auf die Radfahrer vergessen?

Werbung

Der Kreisverkehr Steinbrückl zwischen Oberwart und dem Gewerbegebiet Kemeten wird derzeit großflächig saniert. Der Grund für die Sanierung sind Schäden des Fahrbahnbelages. Rund 1,3 Millionen Euro werden in das Projekt investiert. Bis Ende September will man die Bauarbeiten abgeschlossen haben.

Während der Bauarbeiten wird der Verkehr über das Gewerbegebiet Kemeten und die alte Bundesstraße in Richtung Oberwart umgeleitet. Das sorgt vor allem bei Radfahrern für mächtig Ärger. Die alte Bundesstraße, die jetzt als Umleitung für Lkws und Pkws in Richtung Oberwart geführt wird, wird nämlich auch als Verbindungsradweg geführt.

Immer wieder kommt es für Radfahrer daher zu gefährlichen Situationen. Skurril dabei ist, dass, ist man über die alte Bundesstraße von Kemeten in Richtung Oberwart gefahren und will wieder zurück, man erst bei der Ortstafel Oberwart in Fahrtrichtung Kemeten darauf aufmerksam gemacht wird, dass der Radweg gesperrt ist. In Fahrtrichtung Oberwart wird man hingegen nicht auf die Sperre des Radweges hingewiesen.

Baudirektion will die Lage neu überprüfen

Radfahrer fordern daher, in der Zeit während der Bauarbeiten, die für den Verkehr gesperrte Bundesstraße als Radweg zu führen.

Seitens der Baudirektion Burgenland verspricht man, die Lage schnellstmöglich neu zu prüfen und eine bestmögliche Verbindung für die Radfahrer herzustellen.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.