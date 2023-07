Special Olympics World Games: „Mischa“ holt Bronze in Berlin

Auch die Allgemeine Sonderschule/Lernwerkstättenschule Oberwart war Teil der Veranstaltung. Mikhail „Mischa“ Pisanko war das erste Mal bei diesem großartigen Ereignis mit dabei. Er nahm in der Sportart Leichtathletik am 400 Meter-Lauf, am 10.000 Meter-Lauf beziehungsweise am Staffellauf (viermal 100 Meter) teil. Nach einem grandiosen Lauf über 10 Kilometer, konnte er – getragen vom ganzen Stadion – die Bronzemedaille gewinnen. Nach dieser tollen Leistung, begleitet von einzigartigen Erlebnissen, wie dem Besuch beim österreichischen Bundespräsidenten, Alexander Van der Bellen, kehrte „Mischa“ wieder an die Schule zurück. Dort empfingen ihn seine Schulkolleginnen und -kollegen gemeinsam mit dem Lehrerteam. „Mischa du bist einfach spitze“, freuten sich alle für ihren Klassenkameraden.