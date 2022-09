Bildungscampus: Details zur Planung präsentiert

Werbung Ende der Sommersaison Anzeige Sauna, Heudampf, Schokolade & Karamell: Entspannung in der Therme Bük

Nach einem Jahr und mehr als 20 Arbeits- und Planungsgesprächen wurden die Entwurfspläne für den Bildungscampus präsentiert.

Damit sei, so Stadtchef Georg Rosner (VP), ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Bildungscampus erfolgt. Das Tempo will man jetzt übrigens, geht es nach Rosner, steigern. In den kommenden Wochen erfolge die Einreichplanung, der Baustart ist für September 2023 geplant.

In den Planungen des Architektenbüros „Franz und Sue ZT“ spielen Nachhaltigkeit und Klimaschutz eine große Rolle, so kündigte man etwa die Verwendung von Fichtenholz aus heimischen Wäldern an.

Mit einer konditionierten Belüftung sorge man für gutes Raumklima, Holzwolle für gute Akustik. „Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit waren, erklärt Rosner, ebenso zentrale Themen, wie die Architektur und das Erscheinungsbild in der ländlich geprägten Umgebung.“

Hier soll rund um den Campus eine Parklandschaft entstehen. „Den Baubestand wollen wir erhalten und zusätzlich 190 neue Bäume pflanzen“, erklärt Rosner. Damit soll eine Oase mit einem 116 Meter langen Spiel- und Sportband entstehen.

Besonders stolz ist der Stadtchef auf die Tatsache, dass alle Beschlüsse in Zusammenhang mit dem Bildungscampus einstimmig erfolgt sind.

Kritik an der präsentierten Detailplanung kommt von SP-Bürgermeisterkandidat Michael Leitgeb. „Die präsentierten Pläne sind nicht finanzierbar. Die hierfür anfallenden Kosten werden mit 40 bis 50 Millionen Euro kolportiert und das ist für eine Stadt wie Oberwart unleistbar“, meint Leitgeb.

