Oberwart Buchhandlungspreis: Ein Oscar für Jürgen Pokorny

Lesezeit: 3 Min Carina Fenz

So geht Buchhändlersein. Im Geschäft von Jürgen Pokorny gibt es immer was zu lesen, tratschen und einen Kaffee. Foto: C. Fenz

D er mit 10.000 Euro dotierte Österreichische Buchhandlungspreis geht heuer unter anderem an die Buchhandlung Buch-Papier Pokorny in Oberwart, die ihr 116-jähriges Bestehen feiert. Geführt wird das Geschäft in vierter Generation von Jürgen Pokorny, der seine Kunden nicht nur mit allerhand Bücherwissen versorgt, sondern auch mit einem Kaffeetratscherl zum Einkauf.