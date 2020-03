Burgenländische Einsatzkräfte sagen Danke .

Die Imageaktion der Polizei hat in den letzten Tagen in Wien für viel Aufsehen gesorgt. Heute Mittwoch sind die Blaulichtorganisationen auch durch die Hauptstraße in Oberwart gefahren und haben sich mit „I am from Austria“ bei allen bedankt, die zuhause bleiben und sich an die Vorgaben halten“, sagten die Verantwortlichen der Rettung und Polizei Burgenland.