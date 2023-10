Burgenländische Musik: Die „Generation Next“ rockte das OHO

Gemeinsam mit dem OHO und dem Rockkollektiv Süd holte das Land Burgenland vier burgenländische Musik-Acts auf die große Bühne: Doppeldecker, Anrainer, Max Schabl & das Volk der Mäuse und didithereal.

„Max Schabl und das Volk der Mäuse“ gibt es bereits seit sieben Jahren. Nach 200 Konzerten und drei Studioalben konnte die Band bereits einige Bühnenerfahrung sammeln, mit der die Band auch im OHO begeisterte. Die vierköpfige Band „Anrainer“ sorgte mit ihren gute-Laune-Songs für tolle Stimmung. Milan Nemling, Georg Horvath, Manuel Hornicek und Oliver Stangl alias „Doppeldecker“ begeisterten das Publikum vor allem deshalb, weil deren Lieder in südburgenländischer Mundart gesungen werden. Premiere gab es dafür bei Marc-Philip Hanzl. Der Südburgenländer aus dem Bezirk Güssing trat unter seinem Künstlernamen „didithereal“ das erste Mal vor Publikum auf. Nach bereits zehn veröffentlichten Songs und mehreren tausenden Streams wurde dies allerhöchste Zeit. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher ließen sich den Abend voller Musik „made in Burgenland“ nicht entgehen und feierten gemeinsam mit den MusikerInnen bis in die frühen Morgenstunden.