Burger King Oberwart: „Food Truck“ geht in Betrieb

Einige aufmerksame Oberwarter Autofahrer dürften sich in den letzten Tagen schon gewundert haben. Seit Montag trohnt am hinteren Teil des Parkplatz vom Einkaufszentrum „eo“ ein großer „Food Truck“. Er gehört zur Burger King-Kette und ist Teil einer Übergangslösung des Oberwarter Fast Food-Lokals. Wie die BVZ berichtete, brannte dieses im Feber komplett ab. Geschäftsführer Hartmut Graf wollte seither unbedingt besagte Übergangslösung in Gang setzten.

Vor Kurzem erklärte er im Gespräch mit der BVZ, dass ein „Food Truck“ angedacht ist – jetzt wurde diese Idee in die Tat umgesetzt. Graf: „Wie man bereits sehen kann, ist der Truck bereits platziert. Ab kommender Woche wollen wir dann dort auch Produkte anbieten. Es gibt noch letzte Details betreffend Stormzuleitung zu klären, dann können wir in Betrieb gehen.“

Im „Food Truck“ werden fast alle Produkte angeboten, die auch sonst im Lokal vorhanden sind – geöffnet ist immer von 10 bis 20 Uhr. „Nur die Möglichkeit des Drive-Ins gibt es leider nicht“, schmunzelt Graf. „Man muss schon aus dem Auto aussteigen. Am Gelände bieten wir ab kommender Woche auch genügend Sitzplätze an.“

Während die Übergangslösung greift, wird weiter am Neubau des Lokals gefeilt, welcher aufgrund des Brand-Totalschadens nötig ist. „Jetzt sind wir soweit, dass wir bald starten können“, so Graf, der auf eine Fertigstellung bis Anfang 2024 hofft.

