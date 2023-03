Burger King soll wieder öffnen

Fest steht: Es handelt sich um einen quasi Totalschaden, wie Betreiber Hartmut Graf erklärte. Auf Nachfrage der BVZ stellt er aber auch fest: „Wir möchten exakt am gleichen Standort wieder öffnen.“ Vermutlich wird das Ende dieses Jahres sein, so Graf.

„Wir sind zuversichtlich, dass das klappt.“ Früher geht nichts: „Da es sich um einen Totalschaden handelt, ist ziemlich viel zu tun, Projekte müssen neu eingereicht und genehmigt werden, auch die Versicherung ist noch am Abschätzen. Wir stecken aber viel in den Wiederaufbau.“ Die Mitarbeiter bleiben vorerst angemeldet, so Graf abschließend.

