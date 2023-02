Burger King soll wieder öffnen: Zigarettenasche als Brandursache

In der Nacht auf Sonntag, kurz vor 1 Uhr morgens, wurde die Stadtfeuerwehr Oberwart zu einem Gebäudebrand gerufen – das bekannte Fast Food-Lokal Burger King in der Europastraße brannte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Großteil des Gebäudes bereits in Vollbrand. Ein Atemschutztrupp begann umgehend mit einem Löschangriff.

Nach rund zweieinhalb Stunden konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden, die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Die Feuerwehr Oberwart stand mit vier Fahrzeugen im Einsatz, auch die Feuerwehr Unterwart wurde nachalarmiert.

Zu Wochenbeginn stand auch bereits die Brandursache fest. Zigarettenasche in einem Lagerraum hat den Brand ausgelöst, wie Alexander Flaschberger vom Bezirksfeuerwehrkommando der BVZ bestätigte. Auch Betreiber Hartmut Graf kommunizierte die Brandursache so, Brandstiftung sei indes ausgeschlossen.

Nachdem die Ursache nun geklärt ist, wird Graf in den kommenden Tagen gemeinsam mit den Sachverständigen das Gebäude unter die Lupe nehmen: „Um festzustellen, wie hoch der Schaden konkret ist. Dann können wir sagen, wann ein Aufsperren wieder möglich erscheint. Für uns steht fest, dass wir in Oberwart bleiben wollen und wir werden versuchen, dass Lokal bald wieder zu öffnen, sofern das möglich ist.“

Auch in Markt Allhau gab es am Sonntag einen Großbrand. Dort stand am späten Nachmittag ein Einfamilienhaus in Flammen. Die Feuerwehren Markt Allhau, Oberwart und Buchschachen standen mit insgesamt 56 Mann im Einsatz, die genaue Brandursache war zu Wochenbeginn noch unklar.

Verletzt wurde sowohl beim Brand in Oberwart als auch beim Brand in Markt Allhau niemand.

