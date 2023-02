Café schließt: Automat statt Bedienung im Krankenhaus

Schon im Vorjahr hat Rainer Schranz seinen Abschied aus dem Krankenhaus angekündigt. Mit 31. März ist es jetzt soweit: Der Oberwarter, dessen Familie 1981 das Café im Krankenhaus eröffnet hat, widmet sich neuen gastronomischen Herausforderungen im Gewerbegebiet Kemeten. Dort eröffnet Schranz in der zweiten Aprilwoche vorerst ein POP UP CAFÉ, bevor es wenige Monate später für ihn und sein Lokal „8 Gramm“ in die neuen Räumlichkeiten im Gewerbepark geht. Konkret ins neueste Projekt der Firma Viktor Binder, die ein 600 Quadratmeter großes Bürogebäude mit Arztpraxen eröffnet, inklusive Tiefgarage und angeschlossenem Café, welches Rainer Schranz betreiben wird.

„Menscheln“ wird fehlen

Nach mehr als 40 Jahren heißt es im Krankenhaus ab 1. April aber nicht nur für Rainer Schranz Abschied nehmen, sondern auch von der gastronomischen Versorgung. Einen Nachmieter für das bestehende Café hat man nicht gefunden, auch, weil es aufgrund des geplanten Umzugs ins neue Krankenhaus im Jahr 2024, wirtschaftlich die beste Lösung sei, heißt es seitens der KRAGES.

Auf die gastronomische Versorgung müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Patientinnen und Patienten und natürlich auch Besucherinnen und Besucher ab 1. April aber nicht gänzlich verzichten, nur auf die persönliche Bedienung. Als Übergangslösung — bis zum Umzug — hat man sich seitens der KRAGES nämlich für eine „hochwertige Automatenlösung“ entschieden, die von der „Küche Burgenland“ betrieben wird. Frische Snacks sowie Kalt- und Heißgetränke werden zum Verkauf angeboten.

Hinsichtlich der gastronomischen Versorgung im neuen Krankenhaus will man seitens der KRAGES in den nächsten Monaten bekannt geben, wer die gastronomische Versorgung übernehmen wird.

Mit dem Neubau ist man nach wie vor im Plansoll. Das neue Schwerpunktkrankenhaus an der Adresse Dornburggasse 90 ist die größte Hochbaustelle in der burgenländischen Geschichte, investiert werden maximal 235 Millionen Euro, wird nach wie vor kolportiert. In Betrieb gehen soll das Haus im Sommer 2024 nach mehreren Phasen des übergreifenden Betriebs zwischen Alt- und Neubau.

