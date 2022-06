Christian Dax als Anwalt angelobt

Werbung

Dax hat Rechtswissenschaften an der Karl-Franzens Universität Graz studiert und war juristischer Mitarbeiter und Rechtsanwaltsanwärter in diversen Rechtsanwaltskanzleien. Er hat das „Master of Law“ Studium an der Indiana University Maurer School of Law absolviert und ist seit 2014 auch im Bundesstaat New York als Rechtsanwalt zugelassen.

Seine Spezialgebiete sind: Liegenschafts- und Immobilienrecht, Gesellschaftsrecht & Gesellschaftsgründungen, Vertragsrecht, Wirtschaftsrecht sowie Insolvenzrecht & Unternehmenssanierungen.

Die Rechtsanwaltskammer Burgenland hat 95 Mitglieder, davon 74 Rechtsanwälte/Innen und 21 Rechtsanwaltsanwärter/Innen. Rund 29 Prozent der Kammermitglieder sind Frauen.

