Der Fahrplan für den neuen Bildungscampus

Im September wurden die ersten Entwurfspläne für den Bildungscampus, der Volksschule, die Musikschule und Räumlichkeiten für den Musikverein beinhalten soll, präsentiert. Das Tempo will man jetzt deutlich steigern. „Mit dem offiziellen Baustart rechnen wir im Herbst“, erklärte Stadtchef Georg Rosner im Zuge der vergangenen Gemeinderatssitzung. Man habe sich, so Rosner, akribisch auf dieses Projekt vorbereitet. Die Planungen für den Bau wurden mit allen Beteiligten abgestimmt, die Finanzierung sei gesichert und mit dem Land akkordiert. „Dieses Projekt wird unsere Stadt in den kommenden Jahrzehnten prägen“, ist Rosner überzeugt.

Wie teuer wird es?

Bevor es allerdings in die finalen Planungen geht, wurde der Campus in den letzten Monaten umgeplant. „Es geht hier um eine Einsparung im Millionenbereich“, erklärt Amtsleiter Roland Poiger, ohne noch konkrete Zahlen nennen zu wollen. Die kolportierten 40 Millionen Euro seien „Kaffeesudlesen“, so Poiger, der mit deutlich geringeren Kosten rechnet.

Rund 900 Quadratmeter Fläche vor allem im Bereich der Musikschule und der Nachmittagsbetreuung, habe man, in Abstimmung mit Sachverständigen und dem Planerteam, so einsparen können. Zum Vergleich: In der ersten Planung waren 9.000 Quadratmeter Fläche vorgesehen.

