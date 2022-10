Oberwart Diesel Kino bleibt am Dienstag finster

Lesezeit: 2 Min Carina Fenz

Foto: zVg, zVg

G espart werden muss künftig auch im Kino. Daher hat man sich im Diesel Kino in Oberwart entschlossen, am Dienstag nicht mehr aufzumachen. Das bleibt bis auf Weiteres so.