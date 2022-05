Drei Neueröffnungen in einer Woche

Werbung EO Park Anzeige Jede große Liebe braucht ein Gegenüber!

Am 19. Mai eröffnet der EO-Park, am 27. Mai der Rathauskeller und bereits in der Vorwoche haben „the italian“, ein neues Friseurgeschäft und ein Beauty-Studio zum ersten Mal ihre Pforten geöffnet.

„Morgens, mittags, abends, immer….“ lautet das Motto im neuen „the italian“, wo Betreiber Roland Wagner mit seinem Team, an sieben Tagen die Woche italienische Pasta-Spezialitäten und ofenfrische Pizzen und auch das perfekte Frühstück serviert.

Unter dem Motto „Feel the change“ bietet Gina-Lisa Allram in ihrem neuen Beauty Studio in der Dornburggasse 85 verschiedenste Beauty-Behandlungen an.

In der Wienerstraße 20 ist Lajos Kéri, der bis jetzt sein Geschäft in der Grazerstraße hatte, mit seinem „Hair Studio“ für die KundInnen da.

