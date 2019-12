Die Stadt könnte im kommenden Jahr eine dritte Apotheke bekommen. Eine Wiener Pharmazeutin will beim geplanten Fachmarktzentrum vis a vis des „eo“ (die BVZ berichtete) eine Apotheke eröffnen. Die Pharmazeutin hat diesbezüglich bei der Bezirkshauptmannschaft Oberwart ein Ansuchen um Erteilung der Konzession zum Betrieb einer Apotheke eingebracht.

In den nächsten Wochen können etwaige Einsprüche gegen die Neuerrichtung bei der Bezirkshauptmannschaft Oberwart geltend gemacht werden. Auch das „eo“ bemüht sich seit zehn Jahren, um einen Apothekenstandort, ist aber bislang immer an zahlreichen Einsprüchen gescheitert. Stadtchef Georg Rosner zeigt sich über die Pläne für eine dritte Apotheke am Stadtrand weniger begeistert: „Ich denke, dass es schade wäre, wenn dadurch noch mehr Geschäft aus der Innenstadt abwandern würde“, so Rosner.

Vom Bauherrn des neuen Fachmarktzentrums, gibt es auf Nachfrage der BVZ, keine Auskünfte über weitere mögliche Geschäfte. „Wir wollen die Pläne erst dann präsentieren, wenn auch wirklich alles fix ist“, teilt Johann Grandits mit, der das Zentrum gemeinsam mit Stefan Rutter, der mit seiner Unternehmergruppe auch das eo errichtet hat, umsetzen wird.

Noch kein Zeitplan für die Umsetzung

Fix ist mittlerweile aber, dass die Intersport Filiale von Unterwart in das neue FMZ siedeln wird. Auch ein Zeitplan für die Errichtung steht noch nicht konkret fest. Was allerdings bereits bekannt ist, dass für den Bau keine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist.