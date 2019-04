Viel Programm, zahlreiche Einkaufsschnäppchen und Gewinnspiele zogen Besucher aus Nah und Fern an.

Am Freitag wurde die „eo Shopping Queen 2019“ gekürt. Jessica hatte dabei die besten Karten und shoppte in zwei Stunden um 300 Euro das beste Outfit. Besonders am Samstagnachmittag erlebte das eo dann einen wahren Besucheransturm. Der Grund war das große Abschlussgewinnspiel, beim dem unter allen Anwesenden ein Mercedes als Hauptpreis verlost wurde. Karina Nemeth aus Pinkafeld hatte den richtigen Schlüssel und durfte den neuen Mercedes mit nach Hause nehmen.