„eo“ verkürzt Öffnungszeiten wegen Energiekosten

Die hohen Energiekosten haben nun auch Auswirkungen auf den Handel. Auch das Einkaufszentrum „eo“ verkürzt ab 1. November seine Öffnungszeiten und reduziert die Beleuchtung. Zugesperrt wird künftig um eine halbe Stunde früher, nämlich um 18.30 Uhr statt um 19 Uhr.

Der Wunsch, so Centermanagerin Alexandra Wieseneder sei von den Shoppartnern gekommen und als Zeichen der guten Partnerschaft mit den Mietern wolle man diesem daher auch nachkommen. Die Gründe liegen, so Wieseneder, einerseits in den enorm gestiegenen Energiekosten, aber auch daran, dass es immer schwieriger wird die Dienstpläne in den Shops aufrecht zu erhalten, weil schlicht und einfach in allen Bereichen das Personal fehle.

eo-Centermanagerin Alexandra Wieseneder. Foto: Archiv

Die Energiekosten hofft man, durch die kürzeren Öffnungszeiten und auch kürzere Beleuchtungszeiten, zu reduzieren. „Seit rund einem Monat haben wir bereits die Außenfassadenbeleuchtung in der Nacht ausgeschalten, auch bei der Innenbeleuchtung wird reduziert“, erklärt Wieseneder.

Die Heizung plant man um drei Grad zurückzustellen, „aber natürlich nicht auf Arktistemperatur, um weiterhin Shoppingvergnügen mit Wohlfühlcharakter zu ermöglichen“, erklärt die Centermanagerin. Auf die opulente Weihnachtsbeleuchtung will man trotz aller Sparvorhaben auch heuer nicht verzichten. „Wir haben schon vor vielen Jahren auf stromsparende LED-Beleuchtung umgesetzt“, begründet Wiesender.

Auch die Stadtgemeinde setzt seit Jahren auf LED-Weihnachtsbeleuchtung. Ob man diese heuer im vollen Umfang auch leuchten sieht, will man, so Stadtchef Georg Rosner, in einer Arbeitssitzung in den nächsten Wochen, beschließen.

