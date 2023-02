Exkursion ins Rechtssystem: Justiz macht Schule

Als erste Schule des Burgenlandes setzte die EMS Oberwart mit den zwei Richteramtsanwärterinnen Christina Kraus und Julia Potzmann das Pilotprojekt „Justiz macht Schule“ um.

Nach einem interessanten theoretischen Einblick in die Welt der Justiz und einer Vorstellung der unterschiedlichsten Berufsfelder in diesem Bereich versuchten sich die Schülerinnen und Schüler unter Anleitung der beiden Richteramtsanwärterinnen in einem realitätsnahen Strafverfahren. Die Schülerinnen und Schüler schlüpften dabei in die Rollen des Richters, des Staatsanwalts und des Verteidigers und verhandelten dabei einen realitätsnahen Straffall, bei dem es um Körperverletzung ging.

„Es war gar nicht so leicht, ein richtiges Urteil zu fällen, aber das Schlüpfen in eine andere Rolle hat großen Spaß gemacht. Am besten hat mir der Talar gefallen, den wir als Richter und Staatsanwalt anziehen durften“, meinte eine begeisterte Schülerin der EMS Oberwart.

„Justiz macht Schule“ ist eine Initiative der Justiz, um Schülern im Alter ab 12 Jahren die Justiz mittels Vorträgen, Gerichtsbesuchen und Workshops auf einfache Art und Weise zu erklären und sie für rechtliche Themen zu sensibilisieren. Dafür stellen sich Richter und Staatsanwälte zur Verfügung, die einen authentischen und praxisnahen Einblick in ihre tägliche Arbeit gewähren.

