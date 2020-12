Youtube-Konzert für den guten Zweck .

Thomas Horvath aus Rohrbach an der Teich veranstaltete in den letzten zwei Jahren als "Singing DJ Tom" ein Benefiz-Weihnachtskonzert im Gasthaus Szemes (Pinkafeld), wobei der Spenden-Erlös dem Verein "Fair Help" für bedürftige Familien zur Verfügung gestellt wurde! Heuer muss er ins Internet ausweichen. Das Konzert im Netz startet am Samstag, um 19.30 Uhr!