Fashion Week im eo .

Bei der Fashion Week im Einkaufszentrum eo in Oberwart gab es den längsten Catwalk des Burgenlandes mit über 50 Schaufensterpuppen, die die neueste Herbst-/ Winter-Kollektion präsentierten, zu bewundern. Aber auch in den Stores war so einiges los. Centermanagerin Alexandra Wieseneder, Margit Portschy und Kathrin Bauer freuten sich über die vielen Besucher, denen trotz aller Corona-Auflagen, die Lust am Shoppen nicht vergangen ist.