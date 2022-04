Frühjahrsputz in der Natur

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Am Samstag lud man anlässlich eines Aktionstages zur gemeinsamen Flurreinigungsaktion. Am Wirtschaftshof in Oberwart und bei der Fernwärme in St. Martin/Wart startete der Tross, um achtlos weggeworfenen Müll einzusammeln.

Darüber hinaus bittet die Stadt, in der Zeit bis 18. April, sich an der Aktion zu beteiligen. BürgerInnen können sich im Rathaus oder am Wirtschaftshof ein Sammel-Paket bestehend aus Müllsäcken, Handschuhen und einer Stärkung abholen und an der Frühjahrsputz-Aktion teilnehmen.

