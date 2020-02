"Dieses folgenschwerste politische Attentat in der Geschichte der Zweiten Republik hat uns gezeigt, wohin Hass, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit führen können", stellte Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch in einer Aussendung fest.

"Für die SPÖ gibt es nur einen Weg: Entschlossen gegen Hass und die Spaltung der Gesellschaft anzukämpfen, um Hassverbrechen zu verhindern. Verrohung und Gewalt dürfen keinen Platz in unserer Gesellschaft haben", betonte der Bundesgeschäftsführer.

"Es ist unsere Verpflichtung, an Hassverbrechen wie dieses zu erinnern, nicht wegzuschauen und die richtigen Lehren daraus zu ziehen. Es geht darum, Hass erst gar nicht entstehen zu lassen, ihn an der Wurzel zu packen. Entscheidend dafür ist, dass die Menschen Perspektiven im Leben haben, dass sie Arbeit haben, von der sie auch gut leben können, dass es einen sozialen Ausgleich gibt", sagte Deutsch.

Die Politik habe "die Aufgabe, dem Hass den Nährboden zu entziehen, indem sie für sozialen Ausgleich sorgt und dafür, dass es allen Menschen im Land gut geht". Dafür kämpfe die Sozialdemokratie, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer.

ÖVP: Gedenken als Mahnung

Auch die ÖVP hat am Dienstag an das 1995 in Oberwart verübte Rohrbomben-Attentat mit vier Todesopfern und an den Sprengstoffanschlag von Stinatz erinnert, bei dem ein Mensch schwer verletzt wurde. "Das Gedenken an die Sprengfallen-Anschläge von Oberwart vor 25 Jahren muss uns stets eine Mahnung gegen Rassismus, Extremismus und Radikalismus bleiben", so Volksgruppensprecher Nikolaus Berlakovich.

"Der Briefbomben- und Sprengfallenterror von 1995 hatte Roma und Burgenlandkroaten zum Ziel und zeigt, wohin Hass und Extremismus führen. Es gilt daher, gemeinsam und entschlossen für ein 'Niemals wieder' einzutreten", stellte Berlakovich in einer Aussendung fest.

Der ÖVP-Volksgruppensprecher betonte die Wichtigkeit des Dialogs und Austausches mit den in Österreich lebenden Volksgruppen wie den Roma: "Die Roma sind - wie auch die anderen fünf autochthonen österreichischen Volksgruppen der Kroaten, Slowenen, Ungarn, Slowaken und Tschechen - seit hunderten von Jahren ein prägender Bestandteil Österreichs und seiner kulturellen Vielfalt."

Die Volkspartei verteidige entschlossen die unantastbaren Werte wie Toleranz, Menschenwürde und Freiheit: "Denn Hetze, Rassismus und Extremismus dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz haben", betonte Berlakovich.