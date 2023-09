Rund um Oberarzt Wolfang Stangl und seinem Team der Onkologie- und Palliativstation Oberwart und die SeelsorgerInnen der Klinik Oberwart veranstalteten einen gemeinsamen Gedenkgottesdienst in die katholische Stadtkirche. In Andenken an verstorbene PatientInnen wurden Angehörige und Freunde zum Gottesdienst eingeladen.

Victoria Wappel, Sabine Breinsberger, Christine Magyar, Raphaela Krojer, Klaudia Gamperl, Isabell Huß, Karin Winkler und Eva Marlovits. Foto: Lexi, Jens Krauss