Gemeinderat nimmt Abschied in letzter Sitzung

Wenn sich der Gemeinderat am Dienstag, dem 20. September (19.30 Uhr/Rathaussaal) trifft, dann ist es seine letzte Amtshandlung in der laufenden Legislaturperiode. Beschlüsse muss man davor allerdings noch einige treffen.

Unter anderem die ursprünglich geplante Sanierung der Informbrücke, die man in die Wege leiten will und jetzt sogar über einen Neubau diskutiert. Ursprünglich erst im Jahr 2025 angedacht, will man das Projekt vorziehen, „weil es jetzt dafür noch Förderungen gibt“, argumentiert Stadtchef Georg Rosner (VP).

Statisch wurde die Brücke erst im Vorjahr überprüft und für in Ordnung befunden, eine „Sanierung wäre aber nötig“, argumentierte man damals. Ebenfalls am Plan steht auch die Aufnahme eines Kredits in der Höhe von rund 1,5 Millionen Euro für die Umgestaltung des Stadtgartens. „Hier werden wir rund 600.000 Euro an Förderungen bekommen, müssen das Geld aber vorstrecken“, erklärt Rosner.

Abschied nehmen heißt es in der letzten Gemeinderatssitzung auch von den Grünen und Gemeinderat Aaron Sterniczky. Diese werden bei der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl nicht mehr kandidieren.

Auch die SPÖ-Gemeinderäte Elisabeth Lorenz und Alexander Baliko sowie SP-Ersatzgemeinderat Kevin Benkö treten nicht mehr als Kandidaten bei der Wahl an und verabschieden sich aus dem Gemeinderat.

