Gewitter überraschte Wallfahrt nach Mariazell

Für viele ist es ein Fest für die ganze Familie, für die anderen ein Ritual - ein Mal im Jahr in sich zu gehen: die heurige Wallfahrt der katholischen Pfarrgemeinde Oberwart führte heuer zum bereits 38. Mal nach Mariazell.

Drei Tage lang waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem burgenländischen Mariazellerweg unterwegs und erlebten auch das ein- oder andere Abenteuer, das die Pilgergruppe dann aber auch in einen großen Schrecken versetzt hat.

In der Nähe von Vorau wurde man von einem heftigen Unwetter überrascht. „Da hat es auf einmal zu stürmen begonnen, riesige Äste von Bäumen sind abgebrochen und in der Gegend umhergeflogen“, erzählt Lisa Muth.

„Wir hatten aber wirklich Glück im Unglück und konnten uns in ein Gasthaus in der Nähe retten, um Unterschlupf zu haben“, so Muth. Die Reise hat man nach dem Schrecken und der nötigen Stärkung dann fortsetzen können.

Mehr als 50 Teilnehmer sind dann, ohne weitere Zwischenfälle, nach drei Tagen in Mariazell angekommen. Begleitet wurden sie, wie immer, von zwei Versorgungsfahrzeugen. „Die Stimmung war wieder ausgezeichnet“, resümierte die bunte Truppe ihre spannende Reise.

