„Jetzt hat man es, entgegen dem Willen dreier angrenzenden Gemeinden, geschafft, die Eisenbahnbrücke über die B 50 in einer Nacht- und Nebelaktion während des ORF-Sommerfests in Oberwart und während des WM-Spiels Belgien-Brasiliens abzutragen. Damit wird das nächste Kapitel der Chaospolitik des Landes und des Wildwuchses der aufgelassenen Bahnstrecken im Südburgenland geschrieben.

Während in anderen Regionen die politisch Verantwortlichen für eine ordnungsgemäße vorbildliche Nachnutzung aufgelassener Bahnstrecken sorgen, wachsen im Südburgenland sowohl bei alten als auch bei nagelneuen Bahnstrecken die Bäume aus dem Gleisbett. Da hat auch die Kritik des Rechnungshofes nichts daran geändert.

Landesverkehrskoordinator Peter Zinggl, der Jahre zuvor, wahrscheinlich sogar im Auftrag des Landeschefs, die Regionalbahn, den Museumsverein und die Gemeinden zum Narren gehalten und den Leuten durch unzählige runde Tische, bei denen Kaufabsichten des Landes vorgegaukelt wurden, die Zeit gestohlen hat. Fazit: Der Museumsverein, der die Bahnstrecke kostenlos erhalten hat, musste in ein anderes Land abziehen.

Dazu eine Landesabteilung für Brückenbau, die nicht in der Lage ist, zu beurteilen, ob eine Brücke baufällig ist oder nicht und damit einen ungerechtfertigten Abbruchbescheid provozierte … Ein Landesverkehrskoordinator Zinggl, der Kaufabsichten der Gemeinden und Gegengutachten ignoriert und ein Landesamtsdirektor, der Zusagen des Landes zur Unterstützung punkto Neubrücke in Aussicht gestellt hat, obwohl er weiß, dass er diese nie erfüllen kann. Ein Südburgenlandmanager, der sagt, dass das Südburgenland nicht benachteiligt wird, der jedoch den Deal des Brückenabrisses in Zusammenhang mit dem überfälligen Erwerb der Bahnstrecke Oberwart-Großpetersdorf ausgehandelt und dadurch seinen Teil zur Vernichtung der Bahninfrastruktur im Südburgenland beigetragen hat.

Beim Abreißen war man schnell. Sonst kriegt man nichts auf die Reihe. Die Übernahme der Bahnstrecke Friedberg-Oberwart hat Jahre gedauert, die Verlagerung der Holztransporte hat man bis jetzt nicht geschafft. Die Bahnstrecke Oberwart-Großpetersdorf wurde erst gekauft, als der Holzbetrieb Fischer dem Land die Rute ins Fenster gestellt hat.

Dafür werden laufend Pressekonferenzen gemacht, da ist man Weltmeister. Die nächste Pressekonferenz zum Thema ist, obwohl diesmal keine Wahl bevorsteht, bereits fixiert. Am Montag, 23. Juli, 9:30 Uhr, ist der nächste Akt politischer Inszenierung geplant: Der Kauf der Bahnstrecke Oberwart-Großpetersdorf durch das Land, der gleichzeitig die Zerstörung der Bahnstrecke Oberwart-Oberschützen besiegelte, soll gefeiert werden. Und das, obwohl noch kein Güterzug fährt und die Bäume noch aus der Strecke wachsen. Neben dem Landeschef soll sich auch Verkehrsminister Norbert Hofer ins Rampenlicht stellen.

Der Geschäftsführer der Verkehrsinfrastruktur Burgenland, Andreas Reiner, hat dem Sägewerk Fischer zugesagt, dass innerhalb von eineinhalb Monaten der Güterzugverkehr aufgenommen werden kann. Die nächste leere Versprechung, die sicherlich nicht gehalten werden kann …

Und die Südburgenländische Regionalbahn beginnt mit dem Abverkauf der Bahnstrecke Großpetersdorf-Rechnitz, obwohl die Strecke zumindest bis Burg für das jahrzehntelang in Aussicht gestellte Grenzbahn-Projekt nach Steinamanger benötigt werden würde. Was aus diesem Projekt wird, kann sich somit jeder selbst ausdenken.

Das Südburgenland steht, was die Bahn betrifft, nach wie vor förmlich auf dem Abstellgleis.“

Name der Redaktion bekannt