Seit der Vereinsgründung 1957 der Gunners war Hans Hadek als Spieler, Trainer, Funktionär und Präsident sein ganzes Leben lang für den Verein tätig. Nebenbei gründete er zehn Jahre später auch noch den Tennisverein, wo er lange Zeit als Spieler, Obmann und als Ehrenobmann dem UTC treu blieb.

Gründer und Förderer: Hans Hadek mit Josef Unger (v.l.). | Pekovics

Auf der Homepage der Gunners Oberwart heißt es wie folgt: „Wir können an dieser Stelle nur ein unendlich großes DANKE sagen: Lieber Hansi, Du hast uns allen und Deinem geliebten Basketball so unendlich viel gegeben, dass es mit Worten nicht zu beschreiben ist. Wir versprechen Dir, es wird bleiben! So wie Du in unser aller Herzen bleiben wirst. Für immer! DANKE Hansi und leb wohl…“