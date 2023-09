In diesem Jahr wurde bereits die 52. Inform in Oberwart veranstaltet. Traditionell findet die Messe immer in der letzten Ferienwoche statt. Burgenlandmesse-Chef Markus Tuider freut sich über die hohen Besucherzahlen: „Insgesamt waren es 19.277 BesucherInnen. Das ist eine deutliche Steigerung zum Vorjahr“. Das entspricht laut Tuider dem Niveau von 2017. Mehr als 250 AusstellerInnen präsentierten ihre Neuheiten in den Bereichen Regionalität und Landwirtschaft, Bauen, Wohnen, Gesundheit und Wellness. An die BesucherInnen wurden außerdem 3.000 Gratisbäume verteilt. Aber nicht nur die Messe selbst, sondern auch der Vergnügungspark war ein Highlight für Groß und Klein.

Vollbild Mehr aus Oberwart Oberwart „Herzlich willkommen daheim“: Das war die Inform 2023 Stadtschlaining Jugendkonzert in der Burgarena Sozialmarkt Late Night Shopping in Großpetersdorf Mehr Top-Stories Olbendorf Buslenker bei Unfall verletzt - Schüler unverletzt Rudersdorf Ubuntu Trash Art Festival:„Kunst der Umwelt zuliebe verwerten“ Projekt mit Brezina Landesweite Initiative fürs Lesen FB Die KünstlerInnen. Wililbald Schmid, Ernst Istvanits, Josef Lehner, Manfred Gerdenitsch, Irmgard Mehlman, Hans Taschner, Rudolf Taschner und Silvia Janits. Verena Kirnbauer, Figlmöller Naomi, Rosi Ilg, Christina Kurtz und Koren Probst von der Praxis Mimi. Der Verein Naturschutzorgane Burgenland. Horst Leitner, Hund Mausi, Herta Oswaldi und Silvia Christine Strauch. PVÖ Pensionistenverband Burgenland. Helmut Bieler, Anna und Rosa Dax, Johann Goger, Ernst Schranz und Christian Dax. Sascha Fleischhacker, Horst Franz, Daniela Hacker, Helene Sengstbratl und Jürgen Grandits. Die Firma Sport Köck. Tobias Pinzker, Tina Portschy, Ines Steiner, Johannes Ehrnhöfer und Christoper Pommerenke vom Roten Kreuz. Bürgermeister Georg Rosner, Vizebürgermeister Michael Leitgeb, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Messechef Markus Tuider. OSG-Obmann Alfred Kollar, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Markus Tuider. Otto Benedek, Fritz Szabo und Peter Maier. Ludwig Pall, Horst Franz und Sigfied Tanczos. Leonhard Schneemann und Leo Radakovits. Christof Winkler, Sigfried Fleischhacker und Martin Horvath. Lena Pröll, Csilla Farago, Monika Pröll, Melanie Pröll und Alexandra Lueger von der Firma Babyland in Hartberg. Christine Arthofer, Julia Stubits, Katrin Magdics, Marlene Kundegraber und Philipp Wolf vom Lagerhaus. Christian Dax, Hans Peter Polzer und Markus Szelinger. Die Firma Moega. Philipp Kohl, Bgm. Rosner Georg, Andreas Thaler, Christian Sagartz, Karin Oberfeichtner, Hubert Jonser und Walter Temmel. Roland Poiger, Gerhard Horn und Sigfried Fleischhacker. 1 /34 Foto: Lexi, Jens Krauss Foto: Lexi, Jens Krauss Foto: Lexi, Jens Krauss Foto: Lexi, Jens Krauss Foto: Lexi, Jens Krauss Foto: Lexi, Jens Krauss Foto: Lexi, Jens Krauss Foto: Lexi, Jens Krauss Foto: Lexi, Jens Krauss Foto: Lexi, Jens Krauss Foto: Lexi, Jens Krauss Foto: LEXI Foto: Lexi, Jens Krauss Foto: Lexi, Jens Krauss Foto: Lexi, Jens Krauss Foto: Lexi, Jens Krauss Foto: Lexi, Jens Krauss Foto: Lexi, Jens Krauss Foto: Lexi, Jens Krauss Foto: Lexi, Jens Krauss Foto: Lexi, Jens Krauss Foto: Lexi, Jens Krauss Foto: Lexi, Jens Krauss Foto: BVZ, Jens Krauss Foto: BVZ, Jens Krauss Foto: BVZ, Jens Krauss Foto: BVZ, Jens Krauss Foto: BVZ, Jens Krauss Foto: BVZ, Jens Krauss Foto: BVZ, Jens Krauss Foto: BVZ, Jens Krauss Anzeige Oberwart „Herzlich willkommen daheim“: Das war die Inform 2023 . Unter dem Motto „Herzlich willkomen daheim“ fand vergangene Woche die bereits 52. Inform Oberwart statt.