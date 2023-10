HLW: Ausflug ins Parlament und ins ORF-Zentrum am Küniglberg

Dabei wurde vor allem das neu renovierte Parlament genau unter die Lupe genommen. Die SchülerInnen lernten viel über Demokratie und durften unter anderem auch auf den Sitzen der PolitikerInnen Platz nehmen. Im Anschluss trafen sie diese sogar beim Mittagessen im Restaurant Kelsen persönlich. Chief of Sugar, Jürgen Vsetecka gab allen einen Einblick in die Patisserie des Hauses. Auch ein Besuch am Küniglberg stand am Programm, wo die Sendung „Fit mit Philipp“ gedreht wurde.