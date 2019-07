Eigentlich wollte er ja seinen Antrag schon ein Jahr früher, pünktlich zum zehnten Jahrestag, machen. Leider war in diesem Jahr aber das Theater ausgefallen.

Artikel #83197512

So musste sich Zambo noch ein Jahr gedulden, ehe seine Angebetete am elften Jahrestag seinen Heiratsantrag freudestrahlend annahm. Nun, wieder ein Jahr später, konnten beide „Ja“ sagen. Vergangenen Freitag fand die Hochzeit in der reformierten Kirche in Oberwart statt. Mit dabei waren auch die Kollegen der Volkstanzgruppe, die auf diesem Wege dem Paar alles Gute wünschen.