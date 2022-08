Inform stellt Gesundheit in den Fokus

Werbung Ende der Sommersaison Anzeige Sauna, Heudampf, Schokolade & Karamell: Entspannung in der Therme Bük

Auf das „Remmidemmi“ im Vergnügungspark müssen Besucher der Inform heuer abermals verzichten. Dafür spielt sich auf der Inform- Bühne umso mehr ab. Neben den Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit, widmet man der Gesundheit heuer einen ganz speziellen Fokus.

In Kooperation mit der KRAGES und den Sozialen Diensten Burgenland wird es beispielsweise Vorträge geben. Am Donnerstag, dem 1. September bekommen Besucherinnen und Besucher Einblick in die robotik-gestützten Operationen im Krankenhaus Oberwart (13 Uhr) und in den Neubau des Krankenhauses Oberwart (15 Uhr).

Am Freitag, dem 2. September (11 Uhr) beschäftigt man sich mit dem Thema: „Alkohol: Wie viel ist zu viel?, und dem Anstellungsmodell für betreuende Angehörige.

Auch Menschenleben retten ist heuer auf der Inform möglich. „Klingt schräg? Ist aber so einfach“!

Der Verein Geben für Leben, Stammzellenspende, Leukämiehilfe Österreich führt sogenannte Typisierungsaktionen für Stammzellenspender durch, um an Leukämie erkrankten Menschen durch einen passenden Spender das Leben zu retten. Bis 4. September kann man sich täglich zwischen 9 und 18 Uhr in Halle 1 testen lassen.

