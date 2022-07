Irish Pub übt Protest an Wohnprojekt

Werbung

„Es ist das Zuhause von vielen und es ist meine Existenz, die von der Wirtschaftskammer und Gerald Guttmann bedroht wird“, so die Worte von Tamdhu-Besitzerin Carmen Weyse, die am Wochenende coram publico bei einem Konzert der Gruppe „Oberwart 3“ in ihrem Lokal einen Hilferuf an ihre Gäste startete, der eine regelrechte Solidaritätswelle in den sozialen Netzwerken auslöste.

Foto: privat

Der Grund dafür ist ein Wohnprojekt im ehemaligen vorderen Teil der Wirtschaftskammer, der an die Wohnbaugenossenschaft Neue Eisenstädter verkauft wurde.

„Der Verkauf des Gebäudes wurde unter Vorspiegelung falscher Tatsachen abgewickelt, denn bei der ersten Bauverhandlung im Jänner wusste ich als direkte Anrainerin und Betroffene nicht, dass es sich um ein Wohnprojekt handelt, sondern damals hieß es, dass die Wirtschaftskammer um die Aufstockung und den Umbau des Gebäudes angesucht hat“, schildert die Unternehmerin im Gespräch mit der BVZ nähere Details. Jener Wortlaut stand auch auf der Einladung zur Bauverhandlung.

Das Gebäude selbst wurde erst im Frühjahr an besagte Genossenschaft von der Wirtschaftskammer verkauft. Zwölf Wohnungen sollen insgesamt errichtet werden.

Die Aufregung verstehe man nicht, „da bei der Bauverhandlung kein Einwand gegen das Projekt gekommen ist, sondern erst später“, meint Anton Mittelmeier, Geschäftsführer der Neuen Eisenstädter, der aber auch darauf bedacht ist, das Einvernehmen mit allen Nachbarn herzustellen. „Dass Balkone in einen Gastgarten schauen, ist nicht ungewöhnlich. Daher werden wir auch alle Maßnahmen, seien es Schallschutzfenster oder ein Lärmschutz, umsetzen“, erklärt Mittelmeier und hofft „auf einen guten Ausgang der Sache.“

Seitens der Wirtschaftskammer will man sich, wie auch Gerald Guttmann, zu den Aussagen der Lokalbesitzerin nicht äußern, sondern beruft sich auf die „ordentliche Bauverhandlung unter der Leitung der Stadtgemeinde.“

„Alle Anrainer waren dazu geladen und auch anwesend. Es gab die Möglichkeit einer Einsichtnahme in alle Unterlagen bereits vor der Verhandlung. Im Zuge dieser Bauverhandlung wurde das Projekt anhand von Plänen vollumfassend dargestellt. Dies wurde entsprechend protokolliert. Das Bauverfahren ist aus unserer Sicht baurechtlich abgeschlossen, der Baubescheid der Gemeinde wurde jedoch noch nicht übermittelt“, teilte die Wirtschaftskammer in einem schriftlichen Statement mit.

Gerald Guttmann verwies auf seine Aufgabe als Ziviltechniker in diesem Projekt. „Ich habe bei der Bauverhandlung das Projekt erklärt und sonst nichts damit zu tun. Nicht mehr und nicht weniger gibt es dazu zu sagen.“

„Von Interessensvertretung vor den Kopf gestoßen“

Als Unternehmerin und Kammermitglied fühle sich Weyse von ihrer eigenen Interessensvertretung „vor den Kopf gestoßen“, betont sie. „In meiner Situation wäre die Kammer mein erster Ansprechpartner für Hilfe und Beratung. Aktuell ist sie aber diejenige, die mich in meiner Existenz bedroht, weil Rücksichtnahme ein Fremdwort scheint“, erzählt Weyse.

Die Aufstockung des Gebäudes selbst wäre für die Unternehmerin nicht das Problem, wenn es sich um Büros und Seminarräume handeln würde. „In einem Pub ist der Lärmpegel aber ein anderer“, fürchtet Weyse eine Flut an Anzeigen wegen Ruhestörung, haben die Mieter erst einmal ihre Wohnungen bezogen.

Eine am Wochenende durchgeführte Lärmmessung, in Auftrag gegeben von der Stadtgemeinde, soll zur besseren Bewertung der Lage für den auszustellenden Bescheid dienen. „Dieses Sachverständigengutachten wird alle Fakten aufzeigen und danach wird es einen Bescheid geben“, hält sich Stadtchef Georg Rosner auf die Causa angesprochen sehr kurz.

Kühlen Kopf bewahren

