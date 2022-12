Spende statt Karten: Stadtchef setzt Tradition fort

Werbung

Seit vielen Jahren verzichtet Stadtchef Georg Rosner auf das Versenden von Weihnachtskarten. Stattdessen werden karitative Institutionen und Vereine unterstützt.

Heuer wurden 500 Euro an das Projekt „Offene Jugendarbeit“ überreicht, welches im Vorjahr in Kooperation mit der Stadtgemeinde Pinkafeld und dem SOS Kinderdorf gestartet ist. Mit dem Geld soll eine Familie in Oberwart unterstützt werden, die dringend neue Möbel für das Kinderzimmer und Schultaschen benötigt, verspricht der verantwortliche Mitarbeiter Rene Wagner.

„Im Rahmen seiner Arbeit hat Rene Wagner regelmäßigen Kontakt mit jungen Erwachsenen und hilft ihnen bei der Bewältigung ihres Alltags. Er kennt ihre Sorgen und Nöte und hat ein offenes Ohr für sie. Ich bin sehr froh darüber, dass wir das Projekt ins Leben gerufen haben, hier wird wertvolle Arbeit für die jungen Menschen geleistet“, bedankt sich Rosner.

Die Offene Jugendarbeit lädt übrigens am Sonntag, dem 8. Jänner (10 Uhr) zum Riesenwuzzler-Turnier in die HTL Sporthalle nach Pinakfeld ein.

