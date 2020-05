„Mit großer Erleichterung hat uns die Information von einer überraschenden Spende vom Juvenilia Club erreicht“, sagt Magdalena Freißmuth, Geschäftsführerin in der Frauenberatungsstelle Oberwart. Die gute Kooperation mit Juvenilia sei schon öfters Grundlage für gezielte Unterstützung von Frauen in Krisensituationen gewesen. „Auch dieses Mal können wir Frauen in Schwierigkeiten, die coronabedingt entstanden sind, unter die Arme greifen. Vielen herzlichen Dank für die tolle Unterstützung. Es erleichtert unsere Arbeit sehr, wenn wir wissen, dass wir die nötigen Hilfestellungen anbieten können“, so Freißmuth.