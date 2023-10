Kindergartenkinder besuchten die Backstube der Bäckerei Mühl

Für die Kinder war das Highlight des Tages, als sie sich selbst als BäckerInnen versuchen konnten und ihre Weckerl formen und backen durften. Anschließend wurden die Köstlichkeiten bei einer kleinen Jause verspeist, für Zuhause gab es einen Striezel. „Den Kindern hat der Besuch in der Bäckerei sehr gut gefallen und wir möchten uns für die Einladung bedanken. Chefin Claudia Mühl und ihr Team geben sich sehr viel Mühe und laden uns ein. Deshalb möchten wir Danke sagen“, so die Kindergarten-Leiterin Pamela Wiedner. Gemeinsam mit Kindern hat sie vor Kurzem als Dankeschön einen Strauß Blumen an das Bäckerei-Team überreicht.