Kinderwelt sucht neuen Standort

Egal ob Skijacken, Fahrräder oder Spielsachen — die Kinderwelt hat alles, was das Kinderherz begehrt. 1995 am ersten Standort in der Anzengrubergasse erstmals eröffnet, ist das Second Hand Paradies in den darauffolgenden Jahren enorm gewachsen, dass man vor 18 Jahren an einen neuen Standort in der Steinamangerer Straße 157 übersiedelte.

Petra Kristen und Andrea Werderits müssen jetzt aber, weil das Haus von den Eigentümern verkauft werden soll, einen neuen Standort für ihr Geschäft finden.

„Die am Markt bekannten Mietimmobilien in der Hauptstraße haben wir schon besichtigt. Vielleicht hat jemand von euch einen leistbaren Geheimtipp für uns. Eine aufgelassene Produktionsstätte, Fabrik oder Werkstatt, an die wir noch nicht gedacht haben“, bitten die beiden tüchtigen Geschäftsfrauen um wertvolle Hinweise.

Knapp 500 Quadratmeter groß soll das neue Geschäftsgebäude sein, vor allem aber leistbar.

