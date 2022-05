Kreativ zum Sieg: „ideas4you“ international ausgezeichnet

Werbung

Der Prestige Award ist eine internationale Auszeichnung für Service Excellence und Kundenerfolg, welcher weltweit in über 50 Ländern an Unternehmen vergeben wird. Heuer geht der Sieg an die Oberwarter Werbeagentur „ ideas4you“ von Thomas Klepits.

„Wir erhielten die Nachricht über die Nominierung aus England und waren stolz, dass unsere Arbeit von Kunden in dieser Art und Weise honoriert wird. Als wir dann über den Sieg in der Kategorie „Online Marketing Agency of the Year - Austria“ informiert wurden, hat es uns fast die Sprache verschlagen“, erklärt Thomas Klepits, geschäftsführender Gesellschafter der Agentur.

Besonders beeindruckt sei die Jury vom Service Level und Erfolg der einzelnen Kampagnen gewesen, so Klepits. Die größten Betriebe des jeweiligen Landes, sogenannte Leading Companies, sind Partner der Prämierung. Diese Unternehmen schlagen einer unabhängigen Jury pro Land Agenturen vor, welche bei Kampagnen mit einem konkurrenzlosen Service- und Erfolgs-Level begeistern konnten. Im Rahmen der Nominierungs- und Auswahlprozesse entscheiden Werber, Journalisten und Marketingleiter in der Jury nach Know-How, Service, Kreativität und Erfolg der Maßnahmen.

Für die Agentur mit Sitz in Oberwart und Wien war es nicht die erste Auszeichnung. Unter anderem war man die erste Agentur Österreichs, die mit dem Staatspreis Werbung der Republik Österreich und auch mit dem österreichischen Bundeswerbepreis ausgezeichnet wurde. Neben zahlreichen heimischen Betrieben vertrauen auch große Unternehmen und Marken auf die kreative Arbeit aus dem Burgenland, wie zum Beispiel Wien Energie, Asfinag oder Müller Glas.

