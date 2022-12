„Kurios“: Kunst, Kultur und Kulinarik unter einem Dach

Werbung

Mit der Eventlocation „Kurios“ haben sich Judith Seper-Kurien und Oliver Kurien ein Herzensprojekt erfüllt.

In der 230 Quadratmeter großen Veranstaltungslocation, in der Alfred Pahr-Gasse wollen sie zukünftig Menschen zusammen bringen und die Region beleben. „Wir wollen ein Zusatzangebot neben dem OHO und der Messehalle bieten“, erklärt Oliver Kurien die Idee hinter der neuen Location und fügte an „Das Kurios ist ein Ort für Seminare, Geburtstagsfeiern, Firmenfeiern und Hochzeiten. Individuell, exklusiv und mit Herz.“

Silvesterball als erstes großes Event

Einmal pro Monat planen die Kuriens selbst ein größeres Event in der Location. Das erste wird ein Silvesterball mit kulinarischen Schmankerln und Live Musik sein. „Wir haben auch schon weitere Veranstaltungen geplant, im Februar wollen wir so zum Beispiel unter dem Motto „Fisch im Klavier“ einen Heringsschmaus veranstalten, der von einem Top-Pianisten musikalisch begleitet wird“, erzählt Judith Seper-Kurien.

Beim Lokalaugenschein vor Ort zeigte sich nicht nur Wirtschaftskammer Obfrau Tanja Stöckl, sondern auch Bürgermeister Georg Rosner begeistert von dem Projekt: „Ich bin baff. Die neue Eventlocation strahlt Gemütlichkeit aus, ich kann mir gut vorstellen, dass Feste und Feiern hier besonders schön gestaltet werden können. Ich darf Judith und Oliver alles Gute mit Kurios Events wünschen und freue mich, dass sie damit den Standort Oberwart bereichern.“

