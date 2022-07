Letzter Akt für Sporck-Kaserne

Werbung

Am 27. Juli 1930 wurde der Grundstein für die Sporck Kaserne gelegt. Fast genau 92 Jahre später wurde das neueste Prestigeprojekt der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft, „Gesund im Zentrum“, welches in den ehrwürdigen Mauern des denkmalgeschützten Gebäudes entstanden ist, an die ersten Mieterinnen und Mieter übergeben.

Neben der Revitalisierung des Bestandes, in dem sieben Ordinationen und Räumlichkeiten für Gesundheitsberufe geschaffen wurden, sind im Dachgeschoss Wohnungen entstanden.

„Knapp vier Millionen Euro hat man in die Revitalisierung des historischen Gebäudes im Herzen der Stadt investiert“, erklärt OSG-Obmann Alfred Kollar, der auch gleich das nächste Projekt am Gelände ankündigte: nämlich Start-, Senioren- und Familienwohnungen.

Am Gelände erhalten geblieben sind auch ein uralter Lindenbaum und ein Maulbeerbaum, die, wie das Gebäude selbst, unter Denkmalschutz stehen.

