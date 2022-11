Falsche Polizisten bestahlen 88-Jährige

Werbung

Bereits im Feber 2022 wurde eine 88-jährige Dame aus Oberwart von vermeintlichen Polizeibeamten telefonisch kontaktiert. Die Beamten teilten der Dame im Telefonat mit, dass in deren unmittelbaren Umgebung eingebrochen wurde. Weiters auch, dass ein betrügerischer Bankangestellter die Konten der Kunden leerräumt.

Als Präventionsmaßnahme wurde die Dame dazu aufgefordert, deren Geldbestände vom Konto zu beheben und zur Sicherstellung zwecks Vermögenssicherung an die Polizeibeamten zu übergeben. Die verdeckte Übergabe des behobenen Geldbetrages im hohen fünfstelligen Bereich erfolgte auf einer Parkbank nahe einer Kirche in Oberwart. Dabei hatten die falschen Beamten der Dame die Anweisungen per Telefon erteilt.

Im Oktober wurde die Dame dann erneut von den falschen Polizisten kontaktiert. Diesmal wurde sie dazu aufgefordert, eine im Ausland festgenommene Beamtin freizukaufen. Da sie kein Geld mehr besaß, lieh sich die Dame von deren Schwägerin einen Geldbetrag im niedrigen fünfstelligen Bereich. Laut Anweisung der Beamten hinterließ die Dame den Geldbetrag für die Abholung auf deren Gartenzaun.

Der Sachverhalt wurde der Polizei erst dadurch bekannt, als die Schwägerin die Anzeige erstattete, weil die Dame das ausgeliehene Geld nicht zurückbezahlen konnte.

Ein ähnlicher Betrugsversuch trug sich erst am gestrigen Tage in Loipersdorf im Burgenland zu. Hierbei wurde 64-jährige Dame von den falschen Polizisten kontaktiert. Als der Dame die Sache verdächtig vorkam, verhielt sie sich richtig, indem sie den Anruf beendete und den Sachverhalt auf der nächsten Polizeidienststelle zur Anzeige gebracht hat. Es entstand hierbei kein finanzieller Schaden.

Die Polizei warnt eindringlich vor diesen Betrügern und rät, keinesfalls Daten bekanntzugeben oder gar Geld oder sonstige Wertgegenstände zu übergeben.

Vielmehr möge die Polizei unter der Telefonnummer 059133 kontaktiert werden. Nähere Informationen sind auch auf der Website des Bundeskriminalamtes ( www.bundeskriminalamt.at ) abrufbar.

