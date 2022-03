Machen, nicht zuschauen: Benefizkonzert und Kunstauktion

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

„Wir hatten nicht mit dieser überwältigenden Reaktion gerechnet, als wir die Idee einer Benefizveranstaltung für die Ukraine in den Raum stellten“, erzählt OHO-Chef Alfred Masal.

Das zeigt auch die lange Liste von KünstlerInnen, MusikerInnen, UnternehmerInnen und SponsorInnen die Bücher, Getränke, Speisen, Bilder und „musikalische Akts“ für diesen Abend zur Verfügung gestellt haben. Los geht es mit dem Spendenmarathon am Samstag, dem 26. März (ab 18 Uhr).

„Mit den Eintrittsspenden, dem Verkauf von Büchern, Getränken, Speisen und der Versteigerung von Bildern von mehr als 20 KünstlerInnen möchten wir gemeinsam einen Beitrag zur Hilfe für die Menschen aus und in der Ukraine leisten“, erklärt Masal, denn „etwas Sinnvolles zu tun, statt ohnmächtig den Ereignissen in der Ukraine zuzusehen, ist vielen Menschen ein großes Bedürfnis, auch uns“, spricht Masal das Veranstalter-Team rund um das Offene Haus Oberwart und die Flüchtlingshilfe Südburgenland an.

Die Einnahmen werden zur Gänze an die Ukrainehilfe der Aktion Nachbar in Not gespendet.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.