Seit Montag hat die McDonald’s-Filiale in Oberwart den McDrive wieder geöffnet. „Wir haben in den letzten Wochen intensiv und in enger Abstimmung mit den Behörden an der sicheren Wiedereröffnung gearbeitet. Ich freue mich sehr, jetzt gemeinsam mit meinem Team neu durchzustarten und in dieser herausfordernden Zeit für unsere Gäste da zu sein“, erklärt Franchisenehmer Thomas Klug.

Die Wiedereröffnung wurde anscheinend von vielen herbeigesehnt, schon am ersten Tag kam es zu langen Autoschlangen und Wartezeiten.