Mehr Angebot: Caritas Zentrum Süd eröffnet

2020 war jeder achte Burgenländer armutsgefährdet, 2021 jeder Siebente und 2022 schon jeder sechste Burgenländer. Die Nachfrage nach Hilfsleistungen sind dementsprechend hoch, spürt auch die Caritas, die in der Steinamangerer Straße einen neuen Standort eröffnet hat.

Von der Sozialberatung über Lerncafes bis zum neuen Carla-Laden, ist im neuen 300 Quadratmeter großen Haus das geballte Hilfsangebot jetzt unter einem Dach vereint.

Aktuell kommen die Menschen zum größten Teil aufgrund der steigenden Preise, sie kämpfen mit Lebensmittelarmut, Energiekostenrückständen und Wohnkostenrückständen. Besonders betroffen seien, so Caritas Direktorin Melanie Balaskovics vor allem Pensionisten und Alleinerzieher - die Tendenz sei steigend.

Zahl der Klienten steigt

Und die Zahlen sprechen für sich: Waren es im Jahr 2021 insgesamt noch 437 Klienten, so haben bis 31. Oktober 453 die Caritas Sozialberatungsstellen im Land aufgesucht. „Bereits mit September haben so viele Menschen die Sozialberatungsstellen aufgesucht wie im gesamten Jahr davor“, erklärt Balaskovics.

Bis 31. Oktober hat die Caritas über die Sozialberatungsstellen bereits 91.522 Euro an Unterstützungszahlungen geleistet, und Carla Gutscheine im Wert von 26.500 Euro ausgegeben. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2021 waren es insgesamt 90.000 Euro.

Am neuen Standort in Oberwart, wo 13 Ehrenamtliche mitarbeiten, werden pro Monat zwischen zwei und vier Tonnen an Sachspenden entgegengenommen. „ Jede Sachspende und jeder Einkauf machen unseren Auftrag, nämlich Menschen in Not zu helfen, erst möglich“, betont Pascal Steiner, Leiter der Carla Oberwart

