Um rund 1,8 Millionen Euro, nämlich auf 19.485.400 Euro im ordentlichen Haushalt, wurde der Voranschlag der Stadtgemeinde verbessert. Beschlossen wurde der Nachtragsvoranschlag in der vergangenen Gemeinderatssitzung mit den Stimmen der ÖVP.

Zustande gekommen ist der verbesserte Voranschlag aufgrund eines Soll-Überschusses und Mehreinnahmen an Ertragsanteilen. „Wir haben uns intensiv mit der Berechnung der Einnahmen durch die Ertragsanteile auseinandergesetzt und diese auch hinterfragt. Schlussendlich konnten durch Verhandlungen mit der zuständigen Abteilung der Landesverwaltung in diesem Bereich Mehreinnahmen von 508.000 Euro für Oberwart lukriert werden“, erklärt der Stadtchef.

Der „Geldsegen“ soll jetzt auch Verbesserungen der Infrastruktur nach sich ziehen. „Mit der Sanierung kaputter Straßen und der desolaten Kanalisation sowie durch die Erneuerung veralteter Wasserleitungen und in die Jahre gekommener Straßenbeleuchtung wurden nicht nur Ärgernisse für die Bürger beseitigt. Die Stadt erspart sich dadurch rund 280.000 Euro Folgekosten pro Jahr“, so Rosner.

Geld, das für weitere Maßnahmen zur Verfügung steht. „Letztendlich ist es durch eine konsequente Budgetdisziplin zu diesem erfreulichen Ergebnis gekommen. Die neue Volksschule ist nur eine der großen Herausforderungen, die auf die Stadt zukommen werden“, so Rosner.

Konkret spricht Rosner auch von einem weiteren Großprojekt, nämlich der Sanierung der Prinz Eugen Straße, die mittlerweile stark in Mitleidenschaft gezogen ist. „Wir werden das Projekt voraussichtlich im kommenden Jahr angehen. Die Verlegung der Fernwärme ist abgeschlossen, jetzt geht es nur mehr darum, wann und in welchem Ausmaß, die Arbeiten am Gesundheitszentrum bei der alten Kaserne gestartet werden“, so Rosner.