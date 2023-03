Mitarbeiterjubiläum bei „Mamas Küche“

Werbung

Mamas Küche ist ein Projekt der Volkshilfe Burgenland in Kooperation mit dem AMS. Mamas Küche hat seit der Gründung im Jahr 1998 insgesamt 1.375 Frauen dabei unterstützt, in die Arbeitswelt zurückzukehren und eine neue Perspektive zu finden. Renate Wagner ist langjährige Mitarbeiterin von Mamas Küche und feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum. Die Mitarbeiterin ist bereits seit der Gründung von Mamas Küche dabei und hat das Unternehmen von Anfang an begleitet und mitgestaltet. Die Volkshilfe Burgenland bedankte sich nun bei Renate Wagner für ihr Engagement und ihre Treue zum Unternehmen. Im Rahmen einer kleinen Feierlichkeit überreichten Volkshilfe Burgenland-Präsidentin Verena Dunst und AMS-Geschäftsführerin Helene Sengstbratl sowie Volkshilfe Burgenland-Geschäftsführer Markus Kaiser der Jubilarin eine Urkunde und Blumen als Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung.

