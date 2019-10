Am Donnerstag, dem 24. Oktober (19 Uhr im Rathaus) tagt der Gemeinderat erneut. Vor drei Wochen ließ die Opposition die laufende Sitzung platzen, weil die Unterlagen zur Abfallbehandlungsabgabe – Äußerung an den Verfassungsgerichtshof - zu spät eingetroffen waren . In der Sitzung am Donnerstag soll ein nächster Anlauf folgen, die Stellungnahme zu beschließen.

Weiters wird ein Nachtragsvoranschlag beschlossen, „weil es einige Straßenbauprojekte umzusetzen gilt“, lässt Bürgermeister Georg Rosner im Vorfeld wissen.