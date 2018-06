Dort, wo früher Fahrradreifen geflickt und Räder serviciert wurden, wird bald der Duft von Frischgebackenem durch die Räumlichkeiten wehen. Die Rede ist vom ehemaligen Fahrradgeschäft der Familie Serenyi in der Schulgasse, das derzeit umgebaut wird und zwar in eine Bäckerei.

Maria Rudolf von der gleichnamigen Bäckerei heißt die neue Chefin am Standort. Und sie hat für ihr Geschäft in der Schulgasse auch eine neue Produktlinie mit im Gepäck: Das „Rudolfinchen“. „Meine Kreation kann man sich wie eine gefüllte Brezel vorstellen, aber rund und pikant mit Schinken und Käse oder wie eine Torte, mit Nuss gefüllt – und aus Dinkel“, erzählt die sympathische Unternehmerin, die mit Sinnersdorf, Pinggau und Vorau bereits über drei Standorte verfügt.

Die Eröffnung des neuen Standorts in Oberwart ist für die letzte Schulwoche, konkret für Montag, 27. August, geplant. Die Umbauarbeiten laufen auf Hochtouren, die Bäckerei wird auch über einen kleinen Café-Bereich verfügen. Viel Gewicht in Rudolfs Überlegungen haben die Schüler. Für diese will sie „gesundes, warmes, deftiges Essen anbieten“, aber: „Das Süße kommt bei mir sicherlich nicht zu kurz.“