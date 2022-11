Neue Location gefunden: „Kama Party“ in der Messe

Werbung

Am 17. April wurde zum letzten Mal bei einer „Kama Party“ im Offenen Haus Oberwart gefeiert.

Man sei nicht gegen die Veranstaltung, aber weil sich die Aufgaben des OHO immer mehr in Richtung Kunstbetrieb verschoben haben, könne man aus zeitlichen, personellen und räumlichen Dimensionen die Location nicht mehr vermieten, argumentierte der OHO-Vorstand und besiegelte somit das Aus für die Kama Party in der Lisztgasse.

Immer wieder waren auch Lärmbelästigungen und die stark verschmutzten Räumlichkeiten nach den Partys Gesprächsstoff zwischen dem Veranstalter Ewald Tatar und dem OHO.

Tatar ist jetzt auf der Suche nach einer neuen Heimat für die „Kama Party“ fündig geworden. Am 3. Dezember wird zum ersten Mal im Oberwarter Messerestaurant (Halle 1a) gefeiert. „Wir haben uns einige Locations angeschaut und die Messehalle hat letztendlich das geboten, was wir wollten. Nämlich einen Ort, in dem wir das ‚Kama Flair‘ erzeugen können“, erklärt Tatar.

„Wir basteln bereits am Konzept, wie diese Party ab nun in Erscheinung treten wird und dazu gibt es auch schon einige wirklich gute Ideen und Pläne“, verrät Tatar. Gefeiert wird am 3. Dezember aber allerdings nur mehr auf einem Floor.

