Anna Schwind aus Wien war 36 Jahre lang mit ihren Textilwaren am Oberwarter Wochenmarkt. Nun hat sich die Unternehmerin in den Ruhestand verabschiedet. Bürgermeister Georg Rosner und die Marktkommissäre Klaus Guger und Christian Resch haben sie an ihrem letzten Markttag besucht.

| BVZ